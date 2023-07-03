مفاوضات وشيكة بين روسيا والأمم المتحدة بشأن "صفقة الحبوب"

نقلت وكالة "نوفستي" الروسية عن مصدر وصفته بـ "المطلع"، اليوم الاثنين، أن روسيا قد تجري مفاوضات مع الأمم المتحدة بشأن صفقة الحبوب خلال الأيام المقبلة.

وقال المصدر، إنه " من المقرر إجراء مفاوضات بين الأمم المتحدة وروسيا خلال الأيام المقبل، لكن لا يوجد تاريخ محدد لإجراء تلك المفاوضات حتى الآن.

وحول مكان انعقاد المفاوضات، أوضح المصدر، أنها قد تعقد في مدينة جينف السويسرية.

وتوقع المصدر، أن تحدد المفاوضات بين الأمم المتحدة وروسيا مستقبل صفقة الحبوب إلى حد كبير.