تقرير: أمريكا تجاهلت تحذيرات سودانية قبل أيام من الحرب

أفاد تقرير بأن الولايات المتحدة تجاهلت التحذيرات بشأن السودان قبل أيام من الانزلاق إلى أعمال العنف التي اندلعت بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، والتي راح ضحيتها المئات ونزوح مئات الآلاف.

وذكر موقع "المونيتور" الأمريكي، في تقرير له، أن أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي دعوا لنهج جديد بعد أن قلل مسؤولو وزارة الخارجية بقيادة مديرة مكتب أفريقيا، مولي في، مرارًا من أهمية التحذيرات من أن الجنرالين المتنافسين في البلاد؛ الفريق عبدالفتاح البرهان قائد الجيش السوداني، والفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي) قائد الدعم السريع، يتجهان إلى مواجهة عنيفة.

ووفقاً للتقرير، دعا أكبر نائبين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ إدارة الرئيس، جو بايدن، إلى تعيين مبعوث جديد للسودان بعد انهيار المحادثات التي توسطت فيها الولايات المتحدة بين الجنرالين واندلاع أعمال عنف، منتصف الشهر الماضي؛ ما يهدد بإدخال البلاد في حرب أهلية.