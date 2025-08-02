رئيس وزراء اسكتلندا: ما تقوم به إسرائيل في غزة "إبادة جماعية"

وصف رئيس وزراء إسكتلندا جون سويني لأول مرة أفعال إسرائيل في قطاع غزة بـ"الإبادة الجماعية"، وفق ما ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية.

ويُعتبر سويني، ثاني زعيم في المملكة المتحدة، بعد ميشيل أونيل زعيمة حزب "شين فين"، يستخدم هذا المصطلح، في إشارة إلى أفعال إسرائيل في القطاع الفلسطيني.

وجاء وصف سويني، عندما كان يتحدث في فعالية هامشية في إدنبرة بالعاصمة الاسكتلندية، التي قاطعها متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين عدة مرات، وحملوا لافتات كُتبت عليها كلمة "إبادة جماعية".

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وفي حديثه للصحفيين بعد الفعالية في نادي ستراند الكوميدي، قال سويني: "من الواضح تمامًا أن هناك إبادة جماعية في فلسطين - لا يمكن التشكيك في ذلك".

وأضاف "لقد اطلعت على تقارير عن فظائع مروعة توصف بالإبادة الجماعية. لقد عبرت عن ذلك، ومن الواضح أنها لم تصل إلى جميع هؤلاء الأفراد، ولكن هذا هو شعوري".

ونفت إسرائيل مرارًا ارتكابها إبادة جماعية، وتقول إن الحرب في غزة هي دفاع عن النفس بعد هجمات حماس في إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وجاءت تعليقات سويني في أعقاب ضغوط من داخل الحزب الوطني الاسكتلندي (SNP)، بمن في ذلك النواب المنتخبون في هوليرود ووستمنستر.

وحث ستيفن فلين، زعيم نواب الحزب الوطني الاسكتلندي التسعة في وستمنستر، حكومة المملكة المتحدة على وصف ما يجري بأنه إبادة جماعية خلال جلسة استماع في مجلس العموم قبل أسابيع.

وفي يوليو/تموز، وصفت ميشيل أونيل تصرفات إسرائيل بأنها "إرهاب دولة"، مضيفةً: "إنه وحشية، إنه إبادة جماعية، إنه خطأ".

ووُجهت انتقادات للحكومة الاسكتلندية لتوفيرها تمويلًا للتدريب المهني في شركات تُصنّع الأسلحة، في حين أنها لا تُموّل تصنيع الذخائر بشكل مباشر.

وقال سويني إن الذراع التجاري للحكومة، "المؤسسة الاسكتلندية"، لديها "أشدّ التقييمات صرامةً حول غرض واستخدام الإنفاق العام في الشركات التي قد تكون مرتبطة بالصناعات الدفاعية".