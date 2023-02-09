واشنطن تدعو دمشق للسماح فورا بمرور المساعدات عبر كافة المعابر الحدودية

دعت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، حكومة الرئيس السوري بشار الأسد للسماح الفوري بدخول المساعدات عبر جميع المعابر الحدودية، في أعقاب الزلزال المدمر الذي خلّف آلاف القتلى والإصابات.

وذكرت الخارجية الأمريكية أن وزيرها أنتوني بلينكن أجرى اتصالا هاتفيا بنظيره التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم؛ للتعبير عن تواصل الدعم، وناقش سبل استمرار جهود الولايات المتحدة لتقديم المساعدة في تركيا وسوريا بعد الزلزالين.

وقال نيد برايس المتحدث باسم الوزارة إن الولايات المتحدة ستواصل المطالبة بعدم إعاقة وصول المساعدات الإنسانية إلى سوريا.