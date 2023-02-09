واشنطن تدعو دمشق للسماح فورا بمرور المساعدات عبر كافة المعابر الحدودية
دعت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، حكومة الرئيس السوري بشار الأسد للسماح الفوري بدخول المساعدات عبر جميع المعابر الحدودية، في أعقاب الزلزال المدمر الذي خلّف آلاف القتلى والإصابات.
وذكرت الخارجية الأمريكية أن وزيرها أنتوني بلينكن أجرى اتصالا هاتفيا بنظيره التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم؛ للتعبير عن تواصل الدعم، وناقش سبل استمرار جهود الولايات المتحدة لتقديم المساعدة في تركيا وسوريا بعد الزلزالين.
وقال نيد برايس المتحدث باسم الوزارة إن الولايات المتحدة ستواصل المطالبة بعدم إعاقة وصول المساعدات الإنسانية إلى سوريا.
وقضى أكثر من 20 ألف شخص جراء الزلزال العنيف الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا، الإثنين، بحسب حصيلة رسمية نشرت مساء الخميس.
وأفادت هيئة إدارة الكوارث التركية بأنه تم انتشال 17 ألفا و134 جثة من تحت الأنقاض إلى الآن، فيما تم إحصاء 3317 جثة في سوريا، بحسب آخر حصيلة رسمية ومصادر طبية، ما يرفع عدد القتلى إلى 20 ألفا و451.
وأحصت هيئة إدارة الكوارث التركية 70 ألفا و347 جريحا.
ويوم الأربعاء، قال مسؤول إدارة الأزمات في المفوضية الأوروبية، يانيز لينارتشيتش، إن سوريا فعّلت آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي، بعد الزلزال المدمر الذي هز سوريا وتركيا الإثنين.
وأضاف لينارتشيتش: "تلقينا صباح اليوم طلبًا للمساعدة من حكومة سوريا عبر آلية الحماية المدنية".
وأشار إلى أن الدول الأعضاء في التكتل متحمسة للمساهمة في تقديم المساعدة تلبية للطلب.