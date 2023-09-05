الاتحاد الأوروبي يضغط على إيران للإفراج عن موظف سويدي محتجز

قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الثلاثاء، إن الاتحاد يضغط منذ أشهر من أجل الإفراج عن موظف سويدي من موظفيه محتجز في إيران منذ نحو 500 يوم.

وقالت السويد والمفوضية الأوروبية أمس الاثنين: هناك مواطن سويدي محتجز في إيران، وذلك عقب تقرير نشر في صحيفة "نيويورك تايمز".

وأكد بوريل، اليوم الثلاثاء، أن الرجل المقصود هو يووان فلوديروس الذي وصفه بأنه "مواطن سويدي يعمل لصالح الاتحاد الأوروبي ومحتجز بشكل غير قانوني في إيران منذ 500 يوم".