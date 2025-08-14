الكرملين: لا توجد خطط لتوقيع وثائق حول نتائج القمة الروسية الأمريكية

أكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، الخميس، أنه "لا توجد خطط لتوقيع وثائق حول نتائج القمة الروسية الأمريكية".

وقال بيسكوف إن القضايا المتعلقة بتسوية الصراع في أوكرانيا ستتم مناقشتها في القمة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب التي ستعقد في ألاسكا.

وأكد أنه "سيكون خطأ كبيراً التنبؤ بنتائج المفاوضات رفيعة المستوى بين روسيا وأمريكا"، وفق ما نقلته وكالة "رويترز" عن "إنترفاكس" الروسية.

وبحسب وكالة الإعلام الروسية، فإن الكرملين أشار إلى أن بوتين وترامب مستعدان وراغبان في التحدث، وسيبحثان أصعب القضايا.

بدوره، قال زير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إنه لتحقيق السلام في أوكرانيا "ندرك جميعاً أنه يجب إجراء بعض المحادثات حول الضمانات الأمنية".

وأضاف أنه من أجل السلام في أوكرانيا، يجب أن يكون هناك أيضاً بعض الحوار حول الخلافات بشأن الأراضي والمطالبات بضمها.

وأعرب روبيو عن تفاؤل أمريكا بشأن محادثات ترامب وبوتين، ولكن الأمر متروك في النهاية لأوكرانيا وروسيا للاتفاق على السلام، وفق تعبيره.