الكرملين يكشف تفاصيل إجازات بوتين

كشف المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن الرئيس فلاديمير بوتين "لا يأخذ إجازة رسمية أبداً"، وأنه لم يخلد لعطلة طويلة طيلة عمله.

وقال بيسكوف ردًا على سؤال مفاده "هل سيذهب الرئيس بوتين في إجازة في شهر آب/أغسطس الجاري، "هذا نادراً ما يحدث، لأنه لا يأخذ إجازة رسمية أبداً".

وأشار إلى أن "مهام رئيس الدولة لا تعني إمكانية أخذ إجازة، وفي بعض الأحيان يحصل على بضعة أيام إجازة"، مضيفًا: "لكن حتى في هذه الحالة، لن يكون من الممكن حتى قضاء عطلة نهاية أسبوع كاملة فعلياً".

ويأتي ذلك فيما يبدو وكأن روسيا تدخل مرحلة من الإرباك الداخلي والضغوط الخارجية المتشابكة، إذ باتت خيارات بوتين تضيق، رغم الخطاب العلني الذي لا يزال يتحدث عن "السيطرة والمضي في العملية العسكرية الخاصة".