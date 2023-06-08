البيت الأبيض ينفي اقتراب أمريكا وإيران من "اتفاق نووي مؤقت"

وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض: "التقرير غير صحيح ومضلل"، في إشارة إلى مقال بموقع ميدل إيست آي الإلكتروني نقل عن مصادر لم يحدد هويتها قولها إن إيران والولايات المتحدة تقتربان من اتفاق مؤقت للحد من أنشطة تخصيب اليورانيوم الإيرانية، مقابل إلغاء بعض العقوبات.