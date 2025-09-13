بعد تهديد ترامب.. مادورو يدعو شعب فنزويلا للتدرب على السلاح (فيديو)

دعا الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، اليوم السبت، المواطنين إلى تعلم كيفية استخدام السلاح، مشددًا على أهمية تعزيز ما وصفه بـ"الدفاع الشعبي" في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.

وقال مادورو، في كلمة متلفزة بثتها القنوات الرسمية، إن "الوقت قد حان لتوسيع برامج التدريب العسكري للشعب، ليكون قادرًا على الدفاع عن السيادة الوطنية".

وأضاف الرئيس الفنزويلي أن الحكومة ستعمل على دمج هذا التوجه في خططها الوطنية، مشيرًا إلى أن "وحدة الجيش والشعب هي الضمانة الحقيقية لحماية فنزويلا".

جاء ذلك بعد أن توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإسقاط المقاتلات الفنزويلية التي اعتبرها تهديدا لانتشار قوات البحرية الأمريكية في المنطقة.

وأشارت مصادر داخل إدارة ترامب إلى أنها لا تستبعد شنّ هجمات على الأراضي الفنزويلية ضد منشآت يُعتقد أنها تابعة لعصابات المخدرات.

والأسبوع الماضي، هاجمت القوات البحرية الأمريكية قاربا محمّلا بالمخدّرات أبحر من فنزويلا متّجها إلى الولايات المتّحدة، ما أسفر عن مقتل 11 "إرهابي مخدّرات"، وفق توصيف ترامب.