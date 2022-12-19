لجنة تحقيق "هجوم الكابيتول": ترامب "عديم الأهلية" لتولي أي منصب رسمي

أوصت لجنة نيابية أمريكية تحقّق في هجوم استهدف مقر الكونغرس في السادس من كانون الثاني/يناير 2021، يوم الإثنين، بإطلاق ملاحقات جنائية بحق الرئيس السابق دونالد ترامب.

وقالت نائبة رئيس لجنة التحقيق النيابية، ليز تشيني، إن رفض ترامب التدخل فورًا لمنع الواقعة يجعله "عديم الأهلية لتولي أي منصب رسمي".

وأضافت تشيني أن "من تصرّف على ذاك النحو في ذاك الحين لا يمكنه أن يتولى مجددًا أي منصب رسمي في بلادنا".

وفي ذلك اليوم هاجم أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب مقر الكونغرس في واشنطن لمنعه من المصادقة على انتخاب جو بايدن رئيسًا للولايات المتحدة، ما أثار صدمة في البلاد والخارج.