لجنة تحقيق "هجوم الكابيتول": ترامب "عديم الأهلية" لتولي أي منصب رسمي
أوصت لجنة نيابية أمريكية تحقّق في هجوم استهدف مقر الكونغرس في السادس من كانون الثاني/يناير 2021، يوم الإثنين، بإطلاق ملاحقات جنائية بحق الرئيس السابق دونالد ترامب.
وقالت نائبة رئيس لجنة التحقيق النيابية، ليز تشيني، إن رفض ترامب التدخل فورًا لمنع الواقعة يجعله "عديم الأهلية لتولي أي منصب رسمي".
وأضافت تشيني أن "من تصرّف على ذاك النحو في ذاك الحين لا يمكنه أن يتولى مجددًا أي منصب رسمي في بلادنا".
وفي ذلك اليوم هاجم أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب مقر الكونغرس في واشنطن لمنعه من المصادقة على انتخاب جو بايدن رئيسًا للولايات المتحدة، ما أثار صدمة في البلاد والخارج.
ويتوقع أن تحض اللجنة وزارة العدل على توجيه التهم لدونالد ترامب بالدعوة إلى التمرد وعرقلة إجراء رسمي (المصادقة على الانتخابات الرئاسية) والتآمر ضد الدولة الأمريكية.
ويمكن أن تؤدي هذه التهم الثلاث إلى عقوبات سجن ومنع من ممارسة أي مهام عامة في الولايات المتحدة، بينما أعلن الرئيس السابق أنه يعتزم خوض السباق إلى البيت الأبيض عام 2024.
وهناك أشخاص آخرون في محيط دونالد ترامب قد يكونون معنيين أيضًا، وسينشر تقرير التحقيق النهائي في 21 كانون الأول/ديسمبر.
لكن تصويت اللجنة غير ملزم ويعتبر رمزيًا إلى حد كبير لأن أعضاءها لا يمكنهم توجيه التهم بأنفسهم إلى قطب العقارات.
ويعود الأمر إلى وزارة العدل التي عينت مدعيًا عامًا للتحقيق بشكل مستقل بشأن ترامب، لكي تقرر ما إذا كانت ستلاحق الرئيس السابق أم لا.