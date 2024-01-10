رئيس الإكوادور يعلن أن بلاده في حال "نزاع داخلي مسلح"
أعلن رئيس الإكوادور دانيال نوبوا أن بلاده في حال "نزاع داخلي مسلح"، وأمر بتحييد مجموعات إجرامية ضالعة في تجارة المخدرات، بحسب مرسوم صدر الثلاثاء.
وأقرّ المرسوم الرئاسي بـ"وجود نزاع داخلي مسلّح" وأمر بـ"تعبئة وتدخّل القوات المسلحة والشرطة الوطنية (...) لضمان السيادة ووحدة الأراضي الوطنية ضدّ الجريمة المنظمة والمنظمات الإرهابية".
وأمر نوبوا بتحييد جميع هذه المجموعات الاجرامية، عارضا قائمة مفصلة باسمائها.
وهذه العصابات الإجرامية كانت بغالبيتها قبل سنوات قليلة عصابات شوارع، لكنّها تحوّلت إلى جهات عنفية فاعلة على صعيد الإتجار بالمخدرات مع فروع حول العالم بعدما أصبحت الإكوادور محطة أساسية لتصدير الكوكايين الذي يتم إنتاجه في البيرو وكولومبيا المجاورتين.
ومنذ سنوات تشهد الإكوادور أعمال عنف مع سعي عصابات متنافسة على صلة بالعصابات المكسيكية والكولومبية، لبسط سيطرتها.
وكان رئيس البلاد أعلن الإثنين حال الطوارئ في سائر أنحاء البلاد، بما في ذلك في السجون، بعد هروب خوسيه أدولفو ماسياس الملقّب "فيتو"، زعيم أخطر عصابة إجرامية في البلاد، من سجنه وحصول أعمال شغب وعصيان في عدد من السجون.
وشدّد الرئيس في البند الأخير من مرسومه على وجوب التزام القوات المسلحة في عملياتها القانون الدولي الإنساني واحترام حقوق الإنسان.