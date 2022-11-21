إعلام تركي: العمليات العسكرية بسوريا قد لا تقتصر على ضربات جوية

ذكرت وسائل إعلام تركية أن الرئيس رجب طيب أردوغان قال إن العمليات العسكرية لبلاده في شمال سوريا والعراق "لن تقتصر على حملة جوية فحسب، وأن مناقشات ستجرى بشأن مشاركة قوات برية".

وقال أردوغان للصحفيين لدى عودته من قطر، إن "هيئة الأركان العامة التركية ووزارة الدفاع ستقرران معًا بشأن مشاركة قوات برية"، وذلك وفقًا لما نقلته محطتا تي.آر.تي وسي.إن.إن ترك.

من جهتها، قالت وزارة الدفاع إن طائرات تركية نفذت ضربات جوية على قواعد للمقاتلين الأكراد في سوريا والعراق يوم الأحد، وأضافت أنها "دمرت 89 هدفًا ردًّا على هجوم بقنبلة في إسطنبول قتل ستة قبل نحو أسبوع" على حد وصفها.