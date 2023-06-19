جينبينغ يؤكد إحراز تقدم والتوصل لأرضيات تفاهم بعد لقاء بلينكن
أكّد الرئيس الصيني شي جينبينغ، بعد لقائه في بكين، اليوم الاثنين، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أنّه تمّ خلال الاجتماع "إحراز تقدّم" والتوصّل إلى "أرضيّات تفاهم" بين البلدين.
وقال شي لبلينكن، بحسب مشاهد بثّتها القناة الصينية التلفزيونية الرسمية، إنّ "الطرفين أحرزا تقدّماً وتوصّلا إلى أرضيّات تفاهم حول نقاط محدّدة"، معتبراً هذا الأمر "جيّداً".
وعبّر الرئيس الصيني لوزير الخارجية الأمريكي، عن أمله في أن تساهم زيارته "إيجابيًا" في تعزيز العلاقات الثنائية، حسب ما أفادت قناة "سي جي تي إن" الصينية التلفزيونية الرسمية.
ونقلت القناة عن شي قوله لبلينكن: "يجب أن تستند التفاعلات بين الدول دائمًا إلى الاحترام المتبادل والصدق. آمل أن يساهم الوزير (أنتوني) بلينكن خلال زيارته، إيجابيًا في ضمان استقرار العلاقات بين الصين والولايات المتحدة".