خلف قتيلين من الحرس الوطني.. انفجار غامض يهز سكك أوريول غرب روسيا

انفجار سابق استهدف سكك حديد روسية المصدر: أ ف ب
انفجرت عبوة ناسفة على جزء من سكة حديد في منطقة أوريول في غرب روسيا، السبت، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة آخر، وفق ما أفاد حاكمها.

وأوضح الحاكم أندري كليتشكوف أن الحادثة وقعت أثناء قيام مسؤولين بتفتيش السكة. وأضاف على تلغرام "للأسف، قتل شخصان وأصيب آخر".

ولم يكشف عن هوية القتيلين، لكن حاكم منطقة كورسك المجاورة قال إنهما عنصران من الحرس الوطني الروسي.

وتعرضت شبكة السكك الحديد في روسيا لحوادث مختلفة منها خروج قطارات عن مساراتها وانفجارات وحرائق، تقول السلطات إنها نتيجة عمليات تخريب أوكرانية.

ولا تتبنى كييف عادة الهجمات لكنها غالباً ما ترحّب بها مبررة ذلك بأن روسيا تستخدم شبكة قطاراتها لنقل جنود ووقود إلى مقاتليها على الجبهة.

من جهتها، قالت هيئة السكك الحديد في موسكو إن الانفجار الذي وقع السبت تسبب في تأخير 10 قطارات على الأقل متجهة من جنوب روسيا وإليه.

