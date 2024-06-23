حذروا من سيناريو المجر وإيطاليا.. مثقفو فرنسا يعلنون التعبئة ضد "اليمين المتطرف"

دعا مئات المثقفين الفرنسيين إلى إعلان "التعبئة" ضد "التجمع الوطني" اليميني المتطرف، حفاظًا على "قيم فرنسا" وفق تعبيرهم، محذرين في وثيقة جماعية، وقّع عليها 800 متخصص في مجالات ثقافية متعددة من حدوث سيناريو المجر وإيطاليا في فرنسا إذا فاز اليمين المتطرف بالانتخابات.

وأشارت الوثيقة التي نشرتها صحيفة "لوموند" الفرنسية، إلى أنّ "الثقافة غائبة تمامًا عن برامج اليمين المتطرف، وسيكون المجال الثقافي الضحية الأولى عند وصوله إلى السلطة".

وأضافت أنّ "المبدعين والمواطنين الفرنسيين يتخيلون جيدًا كيف ستكون الثقافة في فرنسا إذا حصل اليمين المتطرف على الأغلبية، ولا يحتاج الأمر إلى الذهاب بعيدًا، إذ تمثل إيطاليا والمجر، اللتان كانتا من اللاعبين الثقافيين الرئيسين، مثالًا في هذا الباب".