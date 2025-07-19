أعضاء في الكونغرس: إدارة بايدن مولت احتجاجات لإسقاط نتنياهو

اتهم أعضاء في الكونغرس الأمريكي الإدارة لأمريكية السابقة بقيادة الرئيس جو بايدن بدعم وتمويل الاحتجاجات في إسرائيل بهدف إسقاط حكومة بنيامين نتنياهو.

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ووفق صحيفة يسرائيل هايوم، نشرت لجنة في الكونغرس الأمريكي، شُكِّلت بمبادرة من الأغلبية الجمهورية، أمس الجمعة، ورقة موقف موجهة مباشرة إلى إدارة الرئيس السابق جو بايدن حول هذه الاتهامات غير المسبوقة.

وبحسب معدّي الوثيقة، استخدمت الإدارة الأمريكية السابقة أموال المساعدات الخارجية والتبرعات الحكومية لدعم منظمات غير ربحية، بشكل مباشر أو غير مباشر، يزعم أنها عملت ضد حكومة نتنياهو ودعمت تظاهرات الأزمة القانونية الكبيرة.

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ويركز تقرير الكونغرس غير الرسمي على صندوقين إسرائيليين تلقيا أموالا من إدارة بايدن لتقويض حكم نتنياهو، وهما مستشارو روكفلر للأعمال الخيرية وصندوق وقف PEF الإسرائيلي.

وحوّل هذان الصندوقان أموالًا إلى منظمات غير حكومية إسرائيلية، منها "مستقبل أزرق أبيض" و"حركة جودة الحكم"، وفق التقرير الذي أورد "توثيقات" بالأرقام تصل حتى 55 مليون دولار فقط، فيما يقول حزب الليكود، الذي ينتمي إليه نتنياهو، إن حجم هذ التمويل وصل إلى مليار دولار.

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وبحسب يسرائيل هايوم، فإن المؤسسة الإسرائيلية المذكورة هي مؤسسة خيرية كبيرة تُوزّع مئات الملايين من الدولارات سنويًا كتبرعات.

وتشير الوثيقة إلى أن مؤسسة روكفلر نفسها حولت مبلغ 557 ألف دولار أمريكي إلى مؤسسة أخرى تابعة لها، تبرعت لمنظمات شاركت في الاحتجاج، مثل "إخوان السلاح" و"صندوق إسرائيل الجديد".