"غير مناسبة".. زيلينسكي يرفض دعوة بوتين للقاء في موسكو (فيديو)

رفض الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، عرض نظيره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زيارة موسكو لبحث تسوية دبلوماسية، معتبراً أنها "غير مناسبة" في ظل استمرار الحرب.

وقال زيلينسكي، في مقابلة أجرتها معه شبكة "ABC News": "يمكن لبوتين القدوم إلى كييف، أما أنا فلا يمكنني الذهاب إلى موسكو، بينما بلادي تتعرض للقصف الصاروخي يومياً.. لا يمكنني الذهاب إلى عاصمة هذا العدو"، وفق قوله.

وجرت المقابلة خلال زيارة زيلينسكي لموقع مصنع أمريكي غرب أوكرانيا، تعرض أخيرًا لهجوم صاروخي روسي.

وقال زيلينسكي إن "بوتين يعي هذا جيدًا"، واتهم الرئيس الروسي بأنه "لا يرغب في لقائه"، مشيرًا إلى أن هذا هو سبب استمرار الحرب في أوكرانيا.

وزعم الرئيس الأوكراني أن عرض بوتين كان يهدف إلى "إرجاء اللقاء"، وأنه على الرغم من ذلك مستعد لعقد اللقاء "بأي شكل كان".

وكان الرئيس الروسي قد دعا نظيره الأوكراني إلى زيارة موسكو، وقال: "نعم، هذا ممكن.. في النهاية، إذا كان زيلينسكي مستعداً، فليأت إلى موسكو".

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه مستعد للقاء على أعلى مستوى مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قائلاً: "إن كانت القيادة الأوكرانية جادة فلتأتِ إلى موسكو، وسنعمل على ضمان أمنها 100%".

وأضاف بوتين أن "موسكو هي أفضل مكان لعقد اجتماع رفيع المستوى بين روسيا وأوكرانيا".

وقال، في الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي: "أكرر مرة أخرى، قطعاً، روسيا ستفي بهذه الالتزامات، لكن على أي حال، لم يناقش أحد هذا الأمر معنا على مستوى جادٍ حتى الآن"، وفقاً لـ"سبوتنيك".