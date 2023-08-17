بمزايا متقدمة.. تطوير نظام هبوط خاص بالمقاتلة التركية "قان"
أفادت وسائل إعلام تركية بأنه تم تطوير نظام هبوط خاص بمقاتلة "KAAN" الوطنية من قبل شركة "TAAC" لتقنيات الطيران، لافتة إلى أن النظام الجديد تميز بقابلية الطي، واحتوائه على نظام توجيه وفرامل.
وذكرت صحيفة "ستار" أن نظام الهبوط الذي تم تطويره محليًا للمقاتلة الوطنية "KAAN"، تميز بتصميم نظام هبوط على شكل "الأنف"، حيث سيدعم وزن الطائرة ويمتص القوة التي تنشأ أثناء عملية الهبوط، ويقوم بإبطاء الطائرة وإيقافها وتوجيهها عند الهبوط وفتح وإغلاق نظام الهبوط أثناء الرحلة.
وأضافت الصحيفة أن النظام الجديد للمقاتلة يتضمن مزايا أخرى مثل دعم وزن الطائرة على الأرض، ومعلومات عن موضع العجلات على الأرض، وموضع وتحذيرات نظام الهبوط، بالإضافة إلى معلومات عن سرعة دوران العجلات على الأرض.
وتم تصنيع طائرة "KAAN"، التي كانت تعرف سابقًا باسم "TF-X"، بهدف استبدال طائرة "F-16" في مخزون قيادة القوات الجوية التركية، والتي من المقرر أن يتم التخلص منها تدريجيًا اعتبارًا من عام 2030، وتم إطلاق المشروع في عام 2016.
وتتميز المقاتلة بتصميم منخفض الرصد، وقدرة على حمل الأسلحة داخل وخارج جسم الطائرة، ونظام رادار "AESA"، وقدرة على التحليق فوق سرعة الصوت، وإمكانيات ايصال بيانات متقدمة، كما تمكن مهاجمة أهداف جوية وأرضية استراتيجية.
المصدر: صحيفة "ستار"