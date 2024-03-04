لبحث المساعدات ووقف إطلاق النار.. غانتس في واشنطن الإثنين
يزور العضو البارز في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس واشنطن، الإثنين؛ للاجتماع مع مسؤولين أمريكيين.
وبحسب ما نقلت وكالة "فرانس برس"، عن مسؤول في البيت الأبيض، يناقش غانتس مع المسؤولين في واشنطن، "الوقف المؤقت لإطلاق النار" و"الحاجة إلى زيادة كبيرة" في المساعدات الإنسانية لغزة.
وتأتي الزيارة في وقت تسعى فيه الولايات المتحدة، الداعم العسكري والدبلوماسي الرئيس لإسرائيل، إلى التوصل لهدنة في الحرب المستمرة منذ حوالي خمسة أشهر.
وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إنه من المقرر أن يجتمع بيني غانتس مع نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس ومستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جايك ساليفان، الإثنين.
وأضاف: "هذا الاجتماع جزء من جهودنا المستمرة للتحدث مع مجموعة واسعة من المسؤولين الإسرائيليين حول الحرب في غزة والاستعدادات لليوم التالي".
وأوضح المسؤول في البيت الأبيض، أن هاريس "ستؤكد على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها في مواجهة التهديدات الإرهابية المستمرة من حماس"، لكنها ستشدد أيضا على "الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن، والذي من شأنه أن يسمح بوقف مؤقت لإطلاق النار، والحاجة إلى زيادة كبيرة في المساعدات لغزة".
وستذكر نائبة الرئيس أيضا أن "الولايات المتحدة مستعدة لبذل المزيد من الجهود لزيادة المساعدات، لا سيما من خلال عمليات الإنزال الجوي التي بدأت السبت" بالإضافة إلى "ممر بحري محتمل لنقل المساعدات بحرا".
واستؤنفت المفاوضات الأحد في القاهرة بهدف التوصل إلى هدنة خلال شهر رمضان الذي يبدأ في 10 أو 11 مارس/آذار.
وبعد تعرضه لانتقادات من جزء من معسكره الديمقراطي بسبب دعمه لإسرائيل، أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن تدريجيا عن مخاوف بشأن الطريقة التي تُدار بها الحرب في غزة.
وبيني غانتس وزير بلا حقيبة ووزير سابق للدفاع، وهو منافس سابق لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ويتصدر حزبه الاتحاد الوطني (وسط) بفارق كبير نوايا التصويت، في وقت تبدو فيه الحكومة الائتلافية الإسرائيلية أكثر هشاشة.