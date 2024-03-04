لبحث المساعدات ووقف إطلاق النار.. غانتس في واشنطن الإثنين

يزور العضو البارز في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس واشنطن، الإثنين؛ للاجتماع مع مسؤولين أمريكيين.

وبحسب ما نقلت وكالة "فرانس برس"، عن مسؤول في البيت الأبيض، يناقش غانتس مع المسؤولين في واشنطن، "الوقف المؤقت لإطلاق النار" و"الحاجة إلى زيادة كبيرة" في المساعدات الإنسانية لغزة.

وتأتي الزيارة في وقت تسعى فيه الولايات المتحدة، الداعم العسكري والدبلوماسي الرئيس لإسرائيل، إلى التوصل لهدنة في الحرب المستمرة منذ حوالي خمسة أشهر.

وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إنه من المقرر أن يجتمع بيني غانتس مع نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس ومستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جايك ساليفان، الإثنين.

وأضاف: "هذا الاجتماع جزء من جهودنا المستمرة للتحدث مع مجموعة واسعة من المسؤولين الإسرائيليين حول الحرب في غزة والاستعدادات لليوم التالي".