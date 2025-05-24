مقتل مهاجر بتبادل لإطلاق النار مع الشرطة الصربية

أعلنت وزارة الداخلية الصربية، الجمعة، مقتل مهاجر بتبادل لإطلاق النار مع الشرطة خلال عملية مراقبة قرب مخيم للمهاجرين عند الحدود مع كرواتيا.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إن الحادث وقع خلال "تعزيز مراقبة حركة المهاجرين" بين مدينة سيد والحدود الكرواتية.

وأضافت: "أثناء العملية، أطلق مهاجرون غير نظاميين النار على الشرطة. لقي مهاجر حتفه وأُلقي القبض على أربعة أشخاص آخرين في الموقع".

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وأشار البيان إلى أن عدة أفراد فروا من مكان الحادث والبحث جار عنهم حاليا.

ويعبر عشرات الآلاف من المهاجرين الآسيويين والأفارقة غرب البلقان سنويا، في محاولة لدخول أوروبا الغربية.

وتقول سلطات الشرطة الصربية والبوسنية إن العصابات الإجرامية أقامت معسكرات في المناطق الحدودية في السنوات الأخيرة لتنظيم عبور المهاجرين غير الشرعيين.

ووفقا للأرقام الرسمية، سجّلت صربيا ما يقرب من 20 ألف مهاجر في مراكز الاستقبال في جميع أنحاء البلاد في عام 2024، بانخفاض قدره 82% عن العام السابق.