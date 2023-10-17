قبيل زيارة بايدن لإسرائيل.. أمريكا تسعى لتجنب اتساع الحرب

قال الجنرال مايكل إريك كوريلا المشرف على القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، إنه يأمل في ضمان حصول الجيش الإسرائيلي على ما يحتاجه في الوقت الذي يخوض فيه حربًا متصاعدة ضد حماس.

جاء ذلك بعد أن توجَّه إلى إسرائيل في زيارة لم يعلن عنها مسبقًا، اليوم الثلاثاء.

وزيارة كوريلا، قائد القيادة المركزية الأمريكية، هي الأحدث التي يقوم بها مسؤول أمريكي كبير إلى إسرائيل قبل الهجوم البري المتوقع للجيش الإسرائيلي على غزة.