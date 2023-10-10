فيضانات تضرب المكسيك وتغرق مناطق واسعة

وتوقع المركز الوطني الأمريكي للأعاصير، أن تتسبب العاصفة بهطول أمطار تتراوح بين أربع إلى ثماني بوصات لتصل إلى حد أقصى 12 بوصة في أنحاء "غيريرو" و"ميتشواكان" والمناطق الساحلية من غرب "أواكساكا" في جنوب غرب المكسيك.

وذكر مركز الأعاصير، أنه يتوقع أن تكتسب العاصفة الاستوائية "ليديا" التي تتحرك أيضًا عبر المحيط الهادئ، قوة الإعصار قبل أن تصل إلى جزر "مارياس" وساحل غرب المكسيك.

ونبَّه المركز من أن هطول الأمطار سينجم عنه فيضانات مفاجِئة في المدن، إلى جانب انهيارات طينية محتملة في المناطق المرتفعة بالقرب من الساحل.