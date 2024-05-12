هل تُفاقم "فاغنر" التوتر الحدودي بين موريتانيا ومالي؟

وفي برقية على الموقع الإلكتروني للجيش المالي، تعليقًا على نتائج زيارة بعثة عسكرية مالية رفيعة المستوى، يقودها القائد العام لأركان الجيش المالي الجنرال عمر ديارا، لنواكشوط، الخميس، قال إن البعثة أدت "زيارة صداقة وعمل في إطار التعاون العسكري بين الدولتين".

وأضاف الجيش المالي، أن اللقاء بين الطرفين "مكَّن من مناقشة التحديات الأمنية التي يواجهها البلدان، والبحث عن حلول مستدامة من أجل تأمين الحدود المشتركة".

وأوضح أن الطرفين اتفقا على "أهمية التفاهم حول إجراءات أمنية ملموسة تضمنُ عودة الهدوء والسكينة على طول الحدود"، وخلال الزيارة التي استمرت لعدة ساعات، التقى الوفد العسكري المالي بالقائد العام لأركان الجيوش الموريتانية ووزير الدفاع.

وجرت زيارات مماثلة على المستوى السياسي ما بين بعثات وزارية في نواكشوط وباماكو خلال الفترة الأخيرة.

مصالح الكبيرة

وأكد الباحث المالي المختص في الشأن الأفريقي حمدي جوارا، أن هناك مدربين روسًا في مالي وليس "فاغنر" على عكس ما هو شائع في ليبيا وسوريا حيث توجد هذه المجموعة.

وبين لـ"إرم نيوز" خفض التوتر بفضل حكمة البلدين، بعدما اتضح أن الجيش قام بالتمشيط في حدود مالي وليس في موريتانيا، ويعتقد أن توتر البلدين ليس في صالح أي منهما بسبب المصالح الكبيرة بين الطرفين.

لكن المحلل السياسي الموريتاني الحسين سيد الزين تساءل عبر حسابه على منصة "أكس" عما تريده "فاغنر" من موريتانيا؟، وعن سبب إصرارها المتكرر على اقتحام الحدود الموريتانية، وهل " مالي " تحكمها "فاغنر"؟.