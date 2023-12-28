ألمانيا تتشاور مع شركائها الأوروبيين بشأن المهمة الأمنية في البحر الأحمر

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الخميس، إن ألمانيا وشركاءها في الاتحاد الأوروبي يدرسون ما إذا كان بإمكانهم القيام بمهمة بحرية جديدة لحماية السفن التجارية المعرضة لخطر الهجوم في البحر الأحمر.

وقال المتحدث "الحكومة الألمانية مستعدة لذلك. من المهم أن يكون الاتحاد الأوروبي قادرا على التصرف بأسرع ما يمكن في ظل الهجمات المستمرة" مضيفا أنه لم يتم اتخاذ قرار بشأن هذه المسألة بعد.

وهاجم ميليشيات الحوثي الموالية لإيران عشرات السفن بالصواريخ والطائرات المسيرة منذ 19 نوفمبر/ تشرين الثاني، ردا على الحرب التي تشنها إسرائيل ضد حركة حماس في غزة، والتي أعقبت الهجوم الذي شنته حماس في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول على جنوب إسرائيل.