نجاد: لم أدعم أي مرشح لانتخابات الرئاسة "ولن أفعل"

نفى الرئيس الإيراني الأسبق والمرشح المستبعد من سباق الانتخابات الرئاسية، محمود أحمدي نجاد، الأحد، دعمه لأيٍّ من المرشحين الستة لخوض الانتخابات المبكرة المقرر إجراؤها أواخر الشهر الجاري.

وكان مجلس صيانة الدستور وافق على أهلية ستة مرشحين، خمسة من المتشددين هم مصطفى بور محمدي، وسعيد جليلي، وعلي رضا زاكاني، وأمير حسين قاضي زاده هاشمي، ومحمد باقر قاليباف، فيما يوجد مرشح إصلاحي هو النائب مسعود بزشكيان.

وجرى استبعاد قائمة طويلة من المرشحين من بينهم محمود أحمدي نجاد، ورئيس البرلمان الأسبق علي لاريجاني.