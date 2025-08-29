الجيش الإسرائيلي يعلن مدينة غزة "منطقة قتال خطيرة"

ألمانيا تطلب من رعاياها مغادرة إيران "خشية الانتقام" بعد إعادة فرض عقوبات
إيرانيون يمرون أمام لافتة لخامنئي في طهرانالمصدر: منصة إكس
إرم نيوز
إرم نيوز
29 أغسطس 2025، 7:53 ص

طلبت ألمانيا من رعاياها مغادرة  إيران وعدم السفر إليها لتجنب التعرض لأي تصرفات انتقامية من طهران بسبب دور ألمانيا في تفعيل آلية إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة.

وأطلقت بريطانيا وفرنسا وألمانيا أمس الخميس عملية تستغرق 30 يوما لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران بسبب برنامجها النووي، وهي خطوة من المرجح أن تؤجج التوتر بعد مرور شهرين على قصف إسرائيل والولايات المتحدة لإيران.

وقالت وزارة الخارجية الألمانية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني أمس الخميس "هدد ممثلون من الحكومة الإيرانية مرارا بأن هذه المسألة سيكون لها عواقب.. لا يمكن استبعاد تأثر مصالح ألمانيا ورعاياها بإجراءات مضادة في إيران".

وحذرت الوزارة من أن "السفارة الألمانية في طهران لا يمكنها في الوقت الحالي إلا تقديم مساعدات قنصلية محدودة في موقعها".

