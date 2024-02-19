المكسيك.. مئات الآلاف يحتجون ضد "الإصلاح الانتخابي"

تجمعت حشود ضخمة في الساحة الرئيسة في "مكسيكو سيتي"، الأحد، دعماً للجنة الانتخابات في البلاد، متهمة الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور بمحاولة إضعاف اللجنة قبل الانتخابات الرئاسية في يونيو/ حزيران.

وقال المنظمون إن 700 ألف شخص شاركوا في الاحتجاج؛ وهو ما قد يمثل أحد أكبر الاحتجاجات ضد لوبيز أوبرادور مع اقتراب نهاية ولايته.

ووفق رويترز تأتي الاحتجاجات ـ وهي واحدة من عدة احتجاجات في السنوات الأخيرة تهدف إلى "حماية" المعهد الانتخابي الوطني ـ بعد أن أرسل لوبيز أوبرادور حزمة شاملة من الإصلاحات الدستورية إلى الكونغرس، والتي ستشمل إصلاحاً شاملاً للمعهد.