تقرير: أسلحة كورية شمالية في أيدي القوات الأوكرانية

كشفت صحيفة فايننشال تايمز، اليوم السبت، أن جنوداً أوكرانيين استخدموا صواريخ كورية شمالية قالوا إن دولة "صديقة" استولت عليها من سفينة ثم سلمتها لأوكرانيا. وقالت إن وزارة الدفاع الأوكرانية أشارت إلى أن الأسلحة تم الاستيلاء عليها من الروس.

وقال تقرير الصحيفة إن القوات الأوكرانية عرضت الأسلحة الكورية الشمالية بالقرب من مدينة باخموت الشرقية المدمرة، التي كانت موقعا لقتال طويل الأمد بين القوات الروسية والأوكرانية.

وتتهم الولايات المتحدة كوريا الشمالية بتزويد روسيا بأسلحة منها شحنات تقول إنها تتم عن طريق البحر، لكنها لم تقدم دليلا على ذلك ولم يتم رصد اسلحة كورية شمالية على نطاق واسع في ساحات القتال في أوكرانيا، فيما تنفي كوريا الشمالية وروسيا إجراء صفقات أسلحة.

ومؤخراً، قام وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو بزيارة نادرة إلى بيونغ يانغ للاحتفال بالذكرى السبعين لانتهاء الحرب الكورية، وهي أول زيارة يقوم بها مسؤول دفاعي روسي كبير منذ انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991.