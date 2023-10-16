بوتين لنتنياهو: روسيا مستعدة للمساعدة في إنهاء أزمة الشرق الأوسط

قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في اتصال هاتفي، اليوم الاثنين، أن روسيا مستعدة للمساعدة في إنهاء المواجهة بين إسرائيل والفلسطينيين.

وأضاف: "فلاديمير بوتين أبلغ نتنياهو بالخطوات التي تتخذها روسيا للمساعدة في إعادة الوضع إلى طبيعته، ومنع المزيد من تصعيد العنف، والحيلولة دون وقوع كارثة إنسانية في قطاع غزة".