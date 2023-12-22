تركيا تعتقل 304 للاشتباه في صلاتهم بتنظيم "داعش"
قال وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، اليوم الجمعة، إن السلطات التركية اعتقلت 304 للاشتباه في صلاتهم بتنظيم "داعش" المتشدد وذلك خلال عمليات أمنية نفذتها في 32 إقليما.
وأضاف يرلي قايا على منصة "إكس"، أن أغلبية الاعتقالات جرت في أكبر ثلاث مدن في البلاد وهي أنقرة وإسطنبول وإزمير، مشيرًا إلى أن العمليات الأمنية نفذت في وقت متزامن في كل أنحاء البلاد.
وقال "لن نسمح حتى للإرهابيين بأن يلتقطوا أنفاسهم من أجل الحفاظ على السلام والوحدة لشعبنا، سنواصل معركتنا بجهود مكثفة من قواتنا الأمنية"، وعرض لقطات للعمليات الأمنية أظهرت الشرطة تقتحم شققا وبنايات وتدفع مشتبها بهم داخل مركبات.
وتمكن تنظيم "داعش" من السيطرة على ما يصل إلى ثلث مساحة العراق وسوريا في أوج قوته في عام 2014، وعلى الرغم من هزيمته بعد ذلك لا يزال التنظيم يشن هجمات.
ونفذ التنظيم العديد من الهجمات في أنحاء تركيا أحدها على ملهى ليلي في إسطنبول في الأول من شهر يناير/كانون الثاني من عام 2017 قتل فيه 39.
وكثفت السلطات التركية العمليات الأمنية لمكافحة تنظيم "داعش" والمسلحين الأكراد في الأسابيع القليلة الماضية بعد أن فجر مسلحون أكراد عبوة ناسفة قرب بناية حكومية في أنقرة في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول.