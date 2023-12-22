تركيا تعتقل 304 للاشتباه في صلاتهم بتنظيم "داعش"

قال وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، اليوم الجمعة، إن السلطات التركية اعتقلت 304 للاشتباه في صلاتهم بتنظيم "داعش" المتشدد وذلك خلال عمليات أمنية نفذتها في 32 إقليما.

وأضاف يرلي قايا على منصة "إكس"، أن أغلبية الاعتقالات جرت في أكبر ثلاث مدن في البلاد وهي أنقرة وإسطنبول وإزمير، مشيرًا إلى أن العمليات الأمنية نفذت في وقت متزامن في كل أنحاء البلاد.