زيلينسكي يبحث مع فون دير لاين الإصلاحات والفساد في أوكرانيا

بحث الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في اتصال هاتفي، اليوم الأحد، تطورات مسار انضمام بلاده للاتحاد الأوروبي، والإصلاحات الجارية لتعزيز استقلال هيئات مكافحة الفساد.

وأكدت فون دير لاين أن هذه المؤسسات تمثّل "ركائز أساسية لسيادة القانون" في أوكرانيا، في الوقت الذي يواصل فيه الاتحاد الأوروبي دعم مساعي كييف للانضمام إلى التكتل.

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وقالت فون دير لاين، في منشور على منصة "إكس" عقب اتصال هاتفي مع زيلينسكي "لقد حققت أوكرانيا بالفعل الكثير على طريقها الأوروبي، ويجب عليها البناء على هذه الأسس المتينة والحفاظ على هيئات مكافحة الفساد المستقلة، التي تشكل حجر الزاوية في سيادة القانون في أوكرانيا".

وأضافت: "أوكرانيا يمكنها الاعتماد على دعمنا لتحقيق التقدم على مسارها الأوروبي".

من جهته، قال الرئيس الأوكراني إنه بحث مع فون دير لاين عدة ملفات، من بينها مساعي أوكرانيا للاندماج في الاتحاد الأوروبي، وتعزيز فاعلية هيئات مكافحة الفساد، وتشديد العقوبات على روسيا.

وأشار، عبر حسابة على منصة "إكس"، إلى اتفاق الطرفين على ضرورة إقرار مشروع قانون يضمن استقلالية تلك الهيئات دون تأخير، مؤكدًا استمرار تنفيذ الإصلاحات المطلوبة للحصول على الدعم المالي الأوروبي.

وأضاف زيلينسكي أنه وقّع قانونين يخصان إصلاح وكالة تعقب الأصول المتأتية من الفساد، والتخصيم المالي، مشيرًا إلى إشادة المفوضية الأوروبية بالتقدم المحرز.