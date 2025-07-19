استطلاع: نصف الناخبين الألمان يعتبرون روسيا تهديداً لبلادهم

أظهر استطلاع أجراه معهد "يوجوف" لقياس مؤشرات الرأي، أن ما يقرب من نصف الناخبين الألمان يعتقدون أن روسيا تشكل تهديدا لبلادهم، حسب وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".

وأظهر الاستطلاع، الذي أُجري بتكليف من وكالة الأنباء الألمانية، أن حوالي 13% من المشاركين يعتقدون أن موسكو تشكل تهديدا عسكريا كبيرا للغاية، بينما يرى 36% آخرون أنها تشكل تهديدا كبيرا.

في المقابل، قال 30% إن روسيا تشكل تهديدا محدودا فقط، بينما لا يرى 14% أي تهديد على الإطلاق.

أخبار ذات علاقة تعميقاً للخلافات.. روسيا تنهي التعاون العسكري التقني مع ألمانيا

انقسامات حزبية

وتُظهر نتائج الاستطلاع انقسامات حادة على أسس حزبية؛ إذ يعتقد ما بين 58% و62% من أنصار التحالف المسيحي المحافظ أو الحزب الاشتراكي الديمقراطي أو حزب الخضر أن روسيا تشكل تهديدا كبيرا أو كبيرا للغاية، بينما لا يرى ثلث هذه المجموعات أي تهديد يُذكر من موسكو.

وتبنى مؤيدو حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي وجهة نظر معاكسة، إذ قال 65% منهم إن روسيا لا تشكل تهديدا عسكريا يُذكر، بينما اعتبر 29% أنها تشكل تهديدا.

وأجاب أنصار حزب "تحالف سارا فاجنكنشت" الشعبوي، غير المُمَثَّل في البرلمان، على نحو مشابه، فقد اعتبر 33% منهم روسيا تهديدا، بينما لم يرَ 51% آخرون أي خطر منها.

أخبار ذات علاقة تسليح أوكرانيا وتعزيز الناتو.. ألمانيا تحشد الدعم الأمريكي لمواجهة روسيا

وكان الرأي منقسما تقريبا بين مؤيدي حزب اليسار، إذ اعتبر 48% منهم موسكو تهديدا، مقابل 47% لا يعتبرونها كذلك.

وشمل الاستطلاع 2192 ألمانيًّا يحق لهم الانتخاب خلال الفترة من 11 حتى 14 يوليو/ تموز الجاري.