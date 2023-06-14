أول ظهور لترامب في مطعم بعد جلسة المحكمة (فيديو)

وظهر دونالد بمقاطع فيديو متداولة محاطاً بين أنصاره وهم يؤدون صلوات ودعوات، في أول ظهور علني للرئيس المتهم الذي احتفل بعيد ميلاده وسط توجيه اتهامات له قد تكلفه السجن، في حال إدانته، لأكثر من عشرة سنوات.