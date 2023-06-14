أول ظهور لترامب في مطعم بعد جلسة المحكمة (فيديو)
غير آبه بالتهم الموجهة إليه؛ ظهر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بين أنصاره في مدينة ميامي بولاية فلوريدا، عقب مغادرة جلسة محاكمته "دون شروط".
وظهر دونالد بمقاطع فيديو متداولة محاطاً بين أنصاره وهم يؤدون صلوات ودعوات، في أول ظهور علني للرئيس المتهم الذي احتفل بعيد ميلاده وسط توجيه اتهامات له قد تكلفه السجن، في حال إدانته، لأكثر من عشرة سنوات.
رجل أمريكا السابق والذي يواصل جمع التبرعات لحملته الانتخابية دفع ببراءته من جميع التهم 37 الموجهة إليه، وأبرزها إساءة التعامل مع أسرار الحكومة والتخطيط لعدم إعادة وثائق سرية، فيما أكد محامي ترامب تود بلانش مواصلة الدفع بالبراءة من كل تلك التهم.
وفيما احتشد العشرات من أنصار ترامب أمام محكمة ميامي، حيث تعقد جلسات المحاكمة بولاية فلوريدا، أكدت المتحدثة باسم ترامب أنه يواجه الكراهية؛ معتبرة أن ما يحدث توظيف فاضح لنظام العدالة في بلادها.