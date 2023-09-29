ارتفاع عدد قتلى انفجار مستودع وقود في قره باغ إلى 170

أفاد مسؤولون بمنطقة ناغورني قره باغ الانفصالية، اليوم الجمعة، بارتفاع عدد قتلى انفجار أعقبه حريق في مستودع للوقود بالمنطقة إلى 170، حسب وكالة الأنباء الأرمينية.

ووقع الانفجار، يوم الإثنين، بينما كان آلاف الأرمن يفرون من الجيب الانفصالي بعد هزيمة مقاتليهم في عملية عسكرية خاطفة شنتها أذربيجان.

هذا وكانت سلطات قره باغ قد أعلنت الثلاثاء عن مقتل 68 شخصا.

وبحلول صباح اليوم الجمعة، تجاوز عدد الأرمن الذين عبروا من ناغورني قره باغ إلى أرمينيا 84700 من أصل 120 ألفا.