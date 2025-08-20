"إيلون ماسك" يوقف خططه لإنشاء حزب أمريكي ثالث

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلًا عن أشخاص وصفتهم بالمطلعين، أن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك يوقف "بهدوء" خططه لإنشاء حزب سياسي ثالث.

وبحسب الصحيفة، أبلغ ماسك حلفاءه أنه يريد تركيز اهتمامه على شركاته، وأنه متردد في تنفير الجمهوريين ذوي النفوذ من خلال تأسيس حزب ثالث قد يستقطب أصوات ناخبي حزبهم.

يُمثل موقف ماسك تحولًا، عندما قال إنه سيُشكل ما أسماه "حزب أمريكا" لتمثيل الناخبين الأمريكيين غير الراضين عن الحزبين السياسيين الرئيسيين.

بينما كان يفكر في تأسيس حزب سياسي، ركّز الرئيس التنفيذي لشركة تسلا جزئيًا على الحفاظ على علاقاته مع نائب الرئيس جيه دي فانس، الذي يُنظر إليه على نطاق واسع بأنه وريث محتمل لحركة "جعل أمريكا عظيمة مجددًا" السياسية.

وظلّ ماسك على اتصال مع فانس في الأسابيع الأخيرة، وأقرّ لمساعديه بأنه إذا مضى قدمًا في تشكيل حزب سياسي، فسيُضرّ بعلاقته مع نائب الرئيس، وفقًا لمصادر الصحيفة.

وأفاد بعض المقربين من ماسك وشركائه بأنه يفكر في استخدام جزء من موارده المالية الضخمة لدعم فانس إذا قرر الترشح للرئاسة عام 2028. وقد أنفق ماسك ما يقرب من 300 مليون دولار لدعم ترامب وجمهوريين آخرين في انتخابات 2024.

قال حلفاء ماسك إنه لم يستبعد رسميًا تأسيس حزب جديد، وقد يغير رأيه مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي.

لكن ماسك وفريقه لم يتواصلوا مع العديد من الشخصيات البارزة التي أعربت عن دعمها لفكرة الحزب الجديد، أو التي قد تكون مصدرًا أساسيًا لانطلاقه، بما في ذلك من خلال المساعدة في ترشيحه في الولايات الحاسمة.

وألغى مساعدو ماسك مكالمةً في أواخر يوليو/تموز مع مجموعة خارجية متخصصة في تنظيم حملات الأحزاب الخارجية، وفقًا لمصدر مطلع.

وأضاف المصدر أن المشاركين أُبلغوا بإلغاء الاجتماع لأن ماسك أراد التركيز على إدارة أعماله.

وأشارت الصحيفة إلى أن أي قرار يتخذه ماسك بإلغاء خطط تأسيس حزب ثالث سيكون بمنزلة فوز للجمهوريين قبل انتخابات التجديد النصفي العام المقبل، موضحة أنه في الغالب تاريخيًا أن تُفسد الأحزاب الثالثة الأمور وتجذب الأصوات بعيدًا عن الحزبين الرئيسيين.

وأضافت: "بالنسبة لفانس، قد يكون الحفاظ على ماسك في صفه أمرًا محوريًا لطموحاته الرئاسية المحتملة. في عام 2024، أنفقت لجنة العمل السياسي التابعة لماسك، "أمريكا باك"، ملايين الدولارات في ولايات حاسمة مثل بنسلفانيا لمساعدة ترامب على الفوز.

وكان ماسك قد دخل في خلاف علني مع ترامب في وقت سابق من هذا العام، زاعمًا أن الرئيس لن يجلس في المكتب البيضاوي دون دعمه، ومنتقدًا حزمة الضرائب والإنفاق واسعة النطاق التي أيدها ترامب.

في يوليو، صرّح ماسك، الذي يتابعه أكثر من 200 مليون شخص على منصة X، بأنه سيُشكّل "حزب أمريكا" بهدف التنافس في انتخابات مجلسي النواب والشيوخ العام المقبل. وجادل الرئيس التنفيذي لشركة تسلا بأن التشريع الذي يدعمه ترامب يتضمن إنفاقًا حكوميًا مفرطًا.

وهدّد ماسك، الذي أشرف على وزارة كفاءة الحكومة قبل مغادرته إدارة ترامب أواخر مايو، بدعم الطعون التمهيدية ضدّ الجمهوريين الذين صوّتوا لصالح مشروع القانون.