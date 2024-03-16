مايك بنس يرفض دعم ترامب للرئاسة الأمريكية

أعلن نائب الرئيس الأمريكي السابق مايك بنس، الجمعة، أنه لن يدعم دونالد ترامب المرشح لولاية رئاسية ثانية المزمعة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، مشيرًا إلى أن الأخير "يتّبع أجندة تتعارض مع أجندة المحافظين التي حكمنا بموجبها خلال سنواتنا الأربع".

وقال بنس، الذي أنهى حملته الرئاسية لعام 2024 وسط أرقام استطلاعات رأي غير مبشرة، لقناة فوكس نيوز: "ليس من المستغرب أنني لن أؤيد دونالد ترامب هذا العام".

وفاز ترامب هذا الأسبوع بعدد كافٍ من المندوبين، لينال، من الناحية الحسابية، ترشيح الحزب الجمهوري ويخوض الانتخابات الرئاسية مجددا في مواجهة الرئيس الديمقراطي جو بايدن، في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني.

وتولى بنس بصفته نائبا للرئيس الدور الشرفي لرئيس مجلس الشيوخ الأمريكي، وكان مسؤولا عن التصديق على فوز بايدن في انتخابات 2020 على ترامب.