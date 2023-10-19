رئيس الوزراء البريطاني يزور إسرائيل الخميس

قال مكتب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إنه سيصل إلى إسرائيل يوم الخميس وسيلتقي برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس إسحق هرتسوح، قبل أن يتوجه إلى عواصم أخرى بالمنطقة.

وذكر مكتب سوناك أنه سيقدم تعازيه في الأرواح التي سقطت في إسرائيل وغزة، كما سيحذر من خطر تفاقم الصراع في المنطقة بصورة أكبر.

وقال سوناك في بيان قبل الزيارة "كل وفاةٍ مدنية مأساة. والكثير من الأرواح فُقدت في أعقاب العمل الإرهابي المروع الذي قامت به حماس".