من أصول مغربية.. من هي وزيرة الثقافة الفرنسية الجديدة رشيدة داتي؟

سلّم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حقيبة الثقافة في التعديل الحكومي، أمس الخميس، للوزيرة الفرنسية من أصول مغربية رشيدة داتي، لتكون المرة الثانية التي تتسلم فيها السياسية اليمينية الوسطية منصبا وزاريا.

اعتبرت أصوات من اليسار الفرنسي أن تعيين داتي جاء بطلب من الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي بعد لقاء قريب جمعه بماكرون، إذ يُعتبر الأول عرّاب داتي الذي أدخلها عالم السياسة.

وقالت صحيفة لوموند، إن الأوساط السياسية في باريس، نظرت إلى تعيين داتي على أنه "حرب سياسية من العيار الثقيل"، فيما طلب رئيس حزب الجمهوريين، إريك سيوتي، استبعادها من الحزب معتبرا أنها "وضعت نفسها خارج أسرتها السياسية".

من هي داتي؟

تُعتبر الوزيرة قريبة من ساركوزي، إذ سلمها وهو وزير للداخلية في 2002 منصب مستشارة ومسؤولة عن مشروع قانون الوقاية من الجرائم في ضواحي باريس الفقيرة، ثم مستشارة له في الوزارة.

لم تنتم داتي طيلة هذه السنوات إلى أي حزب سياسي، قبل أن تنخرط في حزب ساركوزي "الاتحاد من أجل حركة شعبية" اليميني الوسطي، في ديسمبر/ كانون الأول 2006. وفي يناير/ كانون الثاني 2007، تسلمت منصب الناطق باسم ساركوزي في الحملة الانتخابية الرئاسية.