عبر النيجر.. "خطوة إيرانية" للتحايل على العقوبات الدولية

كشف تقرير فرنسي عن خطوة إيرانية للتحايل على العقوبات الدولية المفروضة عليها في مجال تطوير برنامجها النووي، إذ تسعى لتسريع عقد صفقة مع المجلس العسكري الحاكم في نيامي لشراء اليورانيوم عقب انسحاب شركة فرنسية من منجم بالنيجر.

وأفاد موقع "جي فوروم" الفرنسي، أن النيجر تسعى إلى معالجة اقتصاد البلاد المتدهور والتعامل مع الهجمات المتطرفة المستمرة من خلال عقد تحالف مع إيران، وهو "حليف غير متوقع، في خطوة مثيرة للجدل"، وفق وصفه.

وبحسب معلومات أوردها، أشار إلى أن الصفقة التي تريد إيران إبرامها مع النيجر لشراء 300 طن من خام اليورانيوم بقيمة تزيد على 56 مليون دولار يمكن استخدامه في البرنامج النووي الإيراني، ما يثير قلقًا دوليًّا.

وفي المقابل، وعدت إيران بتقديم مساعدات اقتصادية للنيجر تشمل الدعم الزراعي وتوريد الأسلحة، بما في ذلك الطائرات من دون طيار وصواريخ أرض جو.

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وعلى الرغم من حظر تصدير النيجر لليورانيوم منذ انقلاب يوليو/ تموز 2023، لجأت الحكومة الإيرانية إلى المجلس العسكري في أغسطس/ آب الماضي، وهي خطوة تهدف إلى التحايل على العقوبات الدولية المفروضة لمنعها من تطوير قنبلة نووية.

وفي يوليو 2024، طردت النيجر شركة "أورانو" الفرنسية من منجم "إيمورين" لليورانيوم، بهدف تعزيز سيطرتها على الموارد الطبيعية، إذ يشكل هذا المنجم أحد أكبر رواسب اليورانيوم في العالم، ما يزيد مخاطر التوصل إلى اتفاق محتمل مع إيران.

وأتت النيجر في العام 2022، في المرتبة السابعة، بوصفها أكبر منتج لليورانيوم في العالم، بإنتاج نحو 200 طن سنويًّا، بحسب تقرير للرابطة النووية العالمية.

وحسب الموقع الفرنسي، تسببت الخلافات الدبلوماسية والعقوبات المفروضة على النيجر، وإغلاق الحدود مع جيرانها في انكماش حاد للاقتصاد، ما دفع المجلس العسكري إلى البحث عن شركاء جدد، على الرغم من أن ذلك كان على حساب زيادة المخاطر الأمنية، المرتبطة بانتشار الأسلحة النووية.

وتخشى الحكومات الغربية أن تزود النيجر حلفاءها الجدد باليورانيوم، خاصة إيران، لذلك كشف موقع "إنتلجنس أونلاين" الفرنسي، في مايو الماضي أن الحصول على صور للأنشطة الجارية في مواقع تعدين اليورانيوم في النيجر أصبح أمرًا ضروريًّا لوكالات الاستخبارات الأمريكية والفرنسية.

وأوضح أن واشنطن تُعبِّئ مقدمي الخدمات التجارية، لمراقبة دائمة بالأقمار الاصطناعية لموقع منجم "أرليت"، وعلى الجانب الأوروبي، تلقت أقمار المراقبة الفرنسية أيضًا طلبات للبحث عن الموقع.