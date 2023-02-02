الشرطة النرويجية تحظر مظاهرة قرب السفارة التركية

قالت الشرطة النرويجية، اليوم الخميس، إنها قررت حظر مظاهرة كان من المقرر تنظيمها أمام السفارة التركية في أوسلو، غدًا الجمعة؛ لأسباب أمنية.

وكانت صحيفة فيردينس جانج النرويجية ذكرت في وقت سابق، أن مجموعة من المتظاهرين المناهضين للإسلام خططوا لحرق نسخة من المصحف الشريف في المظاهرة، في تكرار لوقائع مماثلة حدثت الشهر الماضي في السويد والدنمارك.