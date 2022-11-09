نتنياهو واليمينيون.. معادلة سياسية صعبة قد تفضي إلى تنازلات

يرى خبراء ومراقبون سياسيون أن صعود اليمين المتطرف في انتخابات الكنيست الأخيرة، ورغم منحه زعيم "الليكود" فوزًا على معسكر اليسار بقيادة يائير لابيد؛ إلا أنه وضعه في معادلة سياسية صعبة قد تجبره على تقديم التنازلات لشركائه اليمينيين.

وتباينت آراء ومواقف المحللين السياسيين حول إمكانية أن تؤدي طلبات الأحزاب اليمينية المتطرفة إلى إفشال جهود بنيامين نتنياهو في تشكيل الحكومة المقبلة، خاصة في ظل الصراعات التي يخوضها زعيم "الليكود" داخل حزبه ومع أحزاب اليمين.

ومن المتوقع أن يحصل نتنياهو على توصية جميع أعضاء أحزاب كتلة اليمين البالغ عددهم 64 عضوًا لتشكيل الحكومة الجديدة، مثلما يتوقع أن يتلقى لابيد 28 توصية من حزبه وحزب العمل، فيما لا تنوي باقي أحزاب كتلته التوصية على أي مرشح.

شروط اليمين المتطرف

وقال تقرير للقناة 12 العبرية، إن "أحزاب اليمين المتطرف قدمت جملة من الشروط لنتنياهو في مفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة"، لافتًا إلى أن جميع أحزاب كتلة اليمين تسعى للحصول على مناصب عليا بالحكومة الجديدة.

وأوضح التقرير أن زعيم "الصهيونية الدينية" بتسلئيل سموتريتش يسعى للحصول على إحدى الحقائب الوزارية الكبيرة، وتحديدًا الدفاع أو المالية، مشيرًا إلى أن نتنياهو يواجه مشكلة في تحقيق هذا المطلب لسموتريتش.

وأضاف أن "نتنياهو يرغب بمنح زعيم شاس أرييه درعي حقيبة المالية، في حين يحاول إعطاء سموتريتش حقيبة النقل والمواصلات، مع صلاحيات إضافية موسعة".

وأشار إلى أن رئيس حزب "عوتسما يهوديت" ايتمار بن غفير لديه أيضًا شروط قبل المشاركة بالحكومة الجديدة.

ولفت إلى أن "بن غفير لا يكتفي بطلب وزارة الأمن الداخلي فقط؛ وإنما يريد صلاحيات واسعة بعضها مرتبط بوزارات أخرى، بما في ذلك هيئة تنمية المجتمعات البدوية في إسرائيل، وهو الملف المتفجر بالنسبة للمجتمع العربي".

وبين التقرير العبري أن زعيم حزب "نعوم" آفي ماعوز وضع شرطًا للانضمام للائتلاف الحكومي الجديد بقيادة نتنياهو يتمثل في رئاسة لجنة جديدة في الكنيست، توكل إليها مهمة "تعزيز الهوية اليهودية في إسرائيل".

وفي السياق، قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية إن "سموتريتش يعتزم المطالبة بأن تشمل اتفاقيات ائتلاف حكومة نتنياهو، إلغاء الإدارة المدنية في الضفة الغربية، وإخضاع الخدمات التي تقدمها لسكان المنطقة، للوزارات الحكومية المعنية".

وأوضحت أن "ذلك يعتبر بمثابة خطوة متقدمة نحو تطبيق السيادة الإسرائيلية فعليًا على مناطق الضفة"، متابعة: "سموتريتش سيطالب أيضًا بأن تكون الموافقة على خطط بناء الوحدات الاستيطانية من المستوى السياسي فقط، وإلغاء خطوة موافقة وزير الدفاع".

انهيار كتلة اليمين

وفي هذا الصدد، رأى المحلل السياسي المختص في الشؤون الإسرائيلية، أليف صباغ، أن الشروط التي تحاول أحزاب اليمين المتطرف فرضها على حزب "الليكود" وزعيمه نتنياهو، تهدد بانهيار كتلة اليمين، وعدم قدرة نتنياهو على تشكيل حكومة مستقرة للأعوام المقبلة.

وأوضح صباغ لـ"إرم نيوز"، أن "أحزاب اليمين المتطرف ترغب في الاستفادة من فوزها بالانتخابات الإسرائيلية لتحقيق مكاسب سياسية وشخصية لقياداتها، الأمر الذي يعزز نفوذها في أي جولات انتخابية مقبلة".

وأشار إلى أن "شروط اليمين المتطرف نابعة من رغبة قادته في إرضاء ناخبيه، الأمر الذي قد ينعكس بشكل سلبي على جهود نتنياهو بتشكيل الحكومة".

ولفت إلى أن "الشروط الحالية لا يمكن أن تؤدي إلا لتشكيل حكومة يمينية لا تحظى بقبول إسرائيلي أو دولي أو أمريكي".

وتابع: "إصرار أحزاب اليمين على الشروط التي يضعونها من أجل المشاركة بالائتلاف الحكومي المقبل، ستصعب مهمة نتنياهو، وقد تجعل أمر تشكيل حكومة جديدة مستحيلًا، خاصة أن زعيم الليكود يواجه صراعًا داخل حزبه على المناصب المهمة".

ووفق المحلل الصباغ، فإن "نتنياهو قد يكون مضطرًا لتقديم بعض التنازلات لشركائه في اليمين؛ لكن هذه التنازلات ستكون مدروسة جيدًا ومحسوبة بعناية ودقة، وتراعي التوازنات بتحالفاته السياسية من جهة، وطلبات قادة الليكود من جهة أخرى".