نتنياهو يواجه اختبار الميزانية وسط مشكلات اقتصادية وسياسية

يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اختبارا هذا الشهر عندما يسعى ائتلافه من الأحزاب القومية والدينية للحصول على الموافقة على حزمة إنفاق، تقول وحدة الميزانية التابعة للحكومة إنها "ستعوق النمو".

ويتعين أن يوافق المشرعون على ميزانية 2023 و2024 بحلول نهاية مايو أيار، لتجنب إجراء انتخابات. ويتجه ائتلاف نتنياهو لإقرار الميزانية على ما يبدو في ظل سيطرته على 64 مقعدا من أصل 120 في الكنيست.

لكن اقتصاديين يقولون إن خطط الإنفاق، قد تعرقل الأهداف المالية للحكومة، بينما تقول وزارة المالية نفسها إنها "قد تبطئ النمو".

ويعاني الإسرائيليون بالفعل من ارتفاع كلفة المعيشة، وتضرر الاقتصاد بسبب التعديلات القضائية التي اقترحتها الحكومة، والمعلقة الآن، والتي تسببت في أزمة سياسية وعرقلت الاستثمارات وقلصت احتمالات النمو.