هل أصابتها لعنة تيتانيك؟.. 3 سيناريوهات ترسم المصير الغامض لـ "الغواصة المفقودة"

سباقٌ معَ الزمنِ يخوضُهُ خفَرُ السواحلِ الأمريكيةِ والكنديةِ في سبيلِ العثورِ على غواصةِ تيتان التي انطلقتْ في رحلةٍ لرؤيةِ حطامِ تيتانيك، فلاحقَها حظُّ السفينةِ الأكثرِ شهرةً عالميًا، التي غرقتْ منذُ أكثرَ منْ قرن..

يقعُ حطامُ تيتانيك على عمقِ ثلاثةِ آلافٍ وثمانِمئةِ متر، وهيَ مسافةٌ لا تستطيعُ الغواصاتُ البحريةُ الأمريكيةُ التي تعملُ بالطاقةِ النُّوويةِ الوصولَ إليها؛ ما يجعلُ الأمرَ أكثرَ تعقيدًا، خصوصًا أنَّ العدَّ التنازليَّ لنفادِ الأوكسجينِ في الغواصةِ قدْ بدأَ بالنسبةِ لركابِّها الخمسة، وهمْ رجلُ أعمالٍ بريطانيٌّ، وغطاسٌ فرنسيٌّ، ومليارديرٌ باكستانيٌّ وابنُه، إضافةً إلى الرئيسِ التنفيذيِّ لشركةِ Ocean Gate.

سيناريوهاتٌ ثلاثةٌ حاولتْ قراءةَ مصيرِ الغواصةِ أشارتْ إليها صحيفةُ تايمز البريطانية. ويقولُ أولُ سيناريو:

إنَّ الغواصةَ قدْ تكونُ محاصَرةً أو متشابكةً في الحطامِ في قاعِ البحر، وهذا ما يفسرُ سببَ عدمِ طفوِ جسمِ الغواصةِ على السطح. وإنْ كانَ هذا السيناريو صحيحًا، فسيكونُ منَ الصعبِ تحريرُها بسببِ قلةِ عددِ الغواصاتِ القادرةِ على العملِ في مثلِ هذهِ الأعماقِ القصوى.

السيناريو الثاني يشيرُ إلى أنَّ انفجارًا داخليًا حدثَ بسببِ خطأٍ صغيرٍ داخلَها، حيثُ يؤدي الضغطُ الشديدُ إلى تفاقمِ أيِّ مشكلةٍ فنيةٍ وإنْ كانتْ صغيرةً، خصوصًا مخاطرَ النيرانِ وشدّتها.

السيناريو الثالثُ ـ وربما هوَ الأكثرُ تفاؤلاً ـ يشيرُ إلى أنَّ الغواصةَ تمكنتْ منَ العودةِ إلى السطح، إلا أنّها فشلتْ في الاتصالِ بسفينةِ دعم.

تيتان غواصةٌ صغيرةٌ منَ الداخل، يجلسُ المسافرونَ فيها القُرْفُصاءَ على مسافاتٍ متقاربة، ويستخدمونَ مِرحاضًا واحدًا، ولا نوافذَ باستثناءِ الكُوَّةِ التي يرى الركابُ من خلالِها السفينةَ تيتانيك.. تخمّنُ السيناريوهاتُ الثلاثةُ ما الذي يمكنُ أنْ يكونَ قدْ حلَّ بها، وهيَ التي أَجبرت المسافرينَ على توقيعِ تنازلاتٍ تُذكَرُ فيها كلمةُ الموتِ ثلاثَ مراتٍ في صفحاتِها الأولى، وتشيرُ بنودُها أيضًا إلى أنَّ هذهِ الغواصةَ لمْ يتمَّ اعتمادُها منْ قِبَلِ أيِّ هيئةٍ تنظيمية، فهلْ وقّعَ المسافرونَ الخمسةُ على أوراقِ رحلتِهم الأخيرة؟.