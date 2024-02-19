في قمة استثنائية.. "إيكواس" تسعى لرفع العقوبات عن النيجر

وبالتوازي مع ذلك، تستعدّ دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا لعقد قمة استثنائية يوم السبت المقبل 24 فبراير/ شباط في أبوجا بنيجيريا.

وسيبحث الاجتماع الوضع السياسي والأمني في المنطقة، بعد أن انسحبت من المجموعة كل من مالي وبوركينا فاسو والنيجر، التي أنشأت معا تحالفا إستراتيجيا ثلاثيا في سبتمبر/ أيلول الماضي.

وسيكون هذا الانسحاب الموضوع الرئيسي للقمة الاستثنائية المقبلة في أبوجا، وفق ما أكدته إذاعة فرنسا الدولية في تقرير لها، وسيطرح رؤساء الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا وثيقة رسمية حول مزايا وسلبيات رحيل هذه الدول الثلاث من المجموعة.

ونقلت الإذاعة الفرنسية عن "مصدر مقرب من رئاسة مفوضية المؤسسة الإقليمية"، قوله إنّ الاجتماع المقبل سيؤكّد موقف المجموعة بأنّ قرار مالي والنيجر وبوركينا فاسو غير مرحّب به.

ويقول أحد المحاورين إنّ "الفكرة الرئيسة هي مد اليد لهذه الدول حتى تبقى داخل المنظمة وتتراجع عن قرار الانسحاب".