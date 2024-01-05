إيران تشدد إجراءاتها الأمنية خلال دفن ضحايا تفجيريْ كرمان

اتخذت إيران إجراءات مشددة بشأن تشييع ودفن جثامين ضحايا تفجيريْ كرمان، اللذان راح ضحيتهما أكثر من 100 قتيل إلى جانب عشرات المصابين.

وأعلن حاكم محافظة كرمان محمد مهدي فداكار، الخميس، عن تغيير مكان تشييع الضحايا الذين قتلوا خلال المشاركة في ذكرى اغتيال الجنرال قاسم سليماني.

وقال فداكار في تصريحات للصحافة الإيرانية: "تم إلغاء مراسم تشييع شهداء الانفجار التي كان من المفترض أن تقام الجمعة الساعة 10:00 صباحاً من شارع غزة باتجاه مسجد كرمان، بقرار من لجنة الأمن في المحافظة، وسيكون التشييع في مسجد حيث تقتصر المشاركة على أسر عوائل الضحايا".

وأضاف: "كما سيتم إخلاء منطقة مقبرة شهداء كرمان لتوفير ظروف دفن الضحايا، وبعد المراسم في المسجد سيتم نقل جثامين الشهداء تدريجياً ولن يتم الدفن إلا بحضور العائلات، لذلك لا ينبغي أن يتواجد الناس في المقبرة".