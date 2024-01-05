إيران تشدد إجراءاتها الأمنية خلال دفن ضحايا تفجيريْ كرمان
اتخذت إيران إجراءات مشددة بشأن تشييع ودفن جثامين ضحايا تفجيريْ كرمان، اللذان راح ضحيتهما أكثر من 100 قتيل إلى جانب عشرات المصابين.
وأعلن حاكم محافظة كرمان محمد مهدي فداكار، الخميس، عن تغيير مكان تشييع الضحايا الذين قتلوا خلال المشاركة في ذكرى اغتيال الجنرال قاسم سليماني.
وقال فداكار في تصريحات للصحافة الإيرانية: "تم إلغاء مراسم تشييع شهداء الانفجار التي كان من المفترض أن تقام الجمعة الساعة 10:00 صباحاً من شارع غزة باتجاه مسجد كرمان، بقرار من لجنة الأمن في المحافظة، وسيكون التشييع في مسجد حيث تقتصر المشاركة على أسر عوائل الضحايا".
وأضاف: "كما سيتم إخلاء منطقة مقبرة شهداء كرمان لتوفير ظروف دفن الضحايا، وبعد المراسم في المسجد سيتم نقل جثامين الشهداء تدريجياً ولن يتم الدفن إلا بحضور العائلات، لذلك لا ينبغي أن يتواجد الناس في المقبرة".
لا علاقة لداعش
من جانبها، رفضت وكالة أنباء "تسنيم" التابعة للحرس الثوري، أن يكون تنظيم داعش وراء التفجيرين، رغم إعلانه رسمياً مسؤوليته عنهما، وقالت إن "بيان داعش صدر بتوجيهات من الصهاينة".
وأضافت: "بادئ ذي بدء، لم يكن هناك تاريخ على الإطلاق لاستخدام داعش مصطلح إيران في بياناتها، لكن هذه الجماعة التكفيرية تطلق دائماً على إيران اسم منطقة فارس أو محافظة خراسان، وثانياً لا سابقة لنشر صورة الإرهابي الذي صادف مقتله أثناء العملية بشكل مربع!".
وأضافت: "النقطة الثالثة هي أن إعلان قبول المسؤولية عن عمليات جماعة داعش الإرهابية لا ينشر أبداً بتأخير 30 ساعة، بل قبل كل عملية يقوم داعش حتى بإعداد صور البيعة وإعلان قبول العمليات المسؤولية وينشرها مباشرة بعد تنفيذ العملية".
وختمت الوكالة: "في الأساس، أسلوب داعش هو تنفيذ العمليات ونشر بيان قبول المسؤولية عن العمليات على الفور. وفي هذه العملية تم تنفيذ عمل إرهابي أولاً، ثم صدر التهديد والبيان متأخراً، والنقطة الرابعة هي الأدبيات السياسية لهذا البيان، والتي تختلف بشكل أساسي عن الأدبيات المعتادة لداعش".