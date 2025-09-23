إيطاليا تفكك شبكة متهمة بتحويل أموال المخدرات إلى ذهب

قال ممثلو الادعاء في إيطاليا الثلاثاء إنهم فككوا شبكة يقودها سوريون متهمة بغسل عائدات تهريب المخدرات في إيطاليا وفرنسا من خلال تحويل الأموال النقدية إلى سبائك ذهب.

وذكر ممثلو الادعاء في ميلانو في بيان أن شرطة الأموال اعتقلت 5 أشخاص في منطقتي بيدمونت ولومباردي شمال البلاد، وصادرت أيضا 17 مليون يورو (20 مليون دولار)، وفق "رويترز".

وأجرى التحقيق فريق مشترك يضم شرطة الضرائب الإيطالية والحرس الوطني الفرنسي في مرسيليا، بتنسيق من المديرية الوطنية الإيطالية لمكافحة المافيا ومكتب المدعي العام في مرسيليا، إلى جانب وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون القضائي الجنائي (يوروجست) والشرطة الأوروبية (يوروبول).

وقال ممثلو الادعاء إن المشتبه بهم جمعوا على مدى عشرة أشهر أكثر من 17 مليون يورو من عائدات المخدرات، معظمها في فرنسا، ونقلوا الأموال في مركبات مزودة بحجرات مخفية إلى منطقة حول مدينة أليساندريا بمنطقة بيدمونت على الحدود مع فرنسا.

وجاء في البيان: "هناك، وبالتواطؤ مع ثلاث شركات لصهر المعادن الثمينة في بيدمونت ولومباردي، جرى تحويل الأموال إلى سبائك وصفائح من الذهب بقيمة مماثلة".

وتابع البيان: "هي المرة الأولى التي يتسنى فيها للمحققين تتبع مسار تدفق أموال المخدرات المتولدة في الخارج والتي يتم تحويلها بعد ذلك إلى ذهب، وهو أصل آمن متنام يسهل نقله".