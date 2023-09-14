روسيا تعلن أن اثنين من طاقم السفارة الأمريكية "غير مرغوب فيهما"

ذكرت وكالة الإعلام الروسية أن وزارة الخارجية أعلنت، اليوم الخميس، أن اثنين من طاقم السفارة الأمريكية ‘غير مرغوب فيهما‘ واستدعت السفيرة الأمريكية لدى موسكو.

وأفادت وكالة تاس الروسية للأنباء بأن الوزارة قالت إنه "لن يُسمح بأي تدخل من جانب السفارة الأمريكية في الشؤون الداخلية لروسيا"، دون ذكر مزيد من التفاصيل بشأن خلفيات التصريح.

وتوترت العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية خلال السنوات الأخيرة، لكن التوتر تصاعد بشكل غير مسبوق منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا في فبراير 2022، حيث تدعم واشنطن كييف ضد موسكو.