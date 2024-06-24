"اشتداد المعارك".. روسيا تتصدى لمسيرات أوكرانية فوق روستوف

على وقع اشتداد المعارك، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الاثنين، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية تصدّت لهجوم بـ 4 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة روستوف خلال الليلة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان: "خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولة قام بها نظام كييف لتنفيذ هجوم باستخدام طائرات مسيرة على منشآت في أراضي روسيا، واعترضت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 4 طائرات مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة روستوف".

وفي السياق ذاته، قال حاكم المقاطعة فاسيلي غولوبيف في بيان على "تيليغرام"، إن حطام إحدى الطائرات المسيرة سقط على أراضي منشأة صناعية، دون أن يتسبب في وقوع أضرار.

وأمس الأحد، اتهمت روسيا، الولايات المتحدة، بالتورط في هجوم أوكراني على شبه جزيرة القرم، محملة إياها جزءاً من المسؤولية عن الهجوم.

وهددت وزارة الدفاع الروسية واشنطن وكييف، في بيان، بعد الهجوم، قائلة إن "أفعالاً كهذه لن تمر دون رد" وفق وكالة "تاس" الروسية.