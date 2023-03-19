استطلاع: 61% من الأمريكيين يعتبرون أن غزو العراق كان خطأ ‎‎

وجاء في الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة "إبسوس" للأبحاث، أن 61% من الأمريكيين لا يعتقدون أن الولايات المتحدة اتخذت القرار الصحيح بغزو العراق.

وقال الموقع: "جعلت فترة الفوضى والدمار الذي أعقب الغزو جيلًا من الأمريكيين وقادتهم أكثر تشككًا في استخدام القوة العسكرية في الخارج، ولا سيما في الشرق الأوسط".

وأضاف: "صحيح أن الغزو أطاح بصدام حسين لكنه أشعل 20 عاما من حالة عدم الاستقرار في العراق، وألحق الضرر بمكانة أمريكا في العالم".

ولفت الموقع إلى أن الغزو كان مثيرًا للجدل للغاية في الخارج، ولكنه تمتع بشعبية كبيرة يومها في الولايات المتحدة إذ أظهرت اسطلاعات الرأي العام 2003، أن 66٪ من الأمريكيين يوافقون على العمل العسكري في العراق بينما لا يوافق عليه سوى 26٪.

وسيطرت القوات الأمريكية على بغداد في التاسع من نيسان/أبريل العام 2003 وجاء في خطاب الرئيس جورج بوش أن "المهمة أنجزت" في الأول من آيار/ مايو 2003، بعد 5 أسابيع فقط من الحرب.

وقال الموقع:" بعد ذلك أمضت القوات الأمريكية ثماني سنوات في قتال تمرد شديد.. وقُتل ما يقدر بـ 200 ألف عراقي إلى جانب أكثر من 5 آلاف جندي أمريكي.. كما كلفت الحرب الولايات المتحدة ما يقدر بنحو تريليوني دولار".