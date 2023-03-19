استطلاع: 61% من الأمريكيين يعتبرون أن غزو العراق كان خطأ
أظهر استطلاع رأي، أن غالبية الأمريكيين يرون أن الغزو الأمريكي للعراق قبل عقدين من الزمن كان خطأ؛ لأنه أدى إلى فترة دموية طويلة قتل خلالها أكثر من 5 آلاف أمريكي.
وأشار الاستطلاع الذي نشره موقع "اكسيوس" الأمريكي، السبت، بمناسبة مرور 20 عاما على الغزو الأمريكي للعراق إلى أن الحرب كلفت دافعي الضرائب الأمريكيين ترليوني دولار.
وجاء في الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة "إبسوس" للأبحاث، أن 61% من الأمريكيين لا يعتقدون أن الولايات المتحدة اتخذت القرار الصحيح بغزو العراق.
وقال الموقع: "جعلت فترة الفوضى والدمار الذي أعقب الغزو جيلًا من الأمريكيين وقادتهم أكثر تشككًا في استخدام القوة العسكرية في الخارج، ولا سيما في الشرق الأوسط".
وأضاف: "صحيح أن الغزو أطاح بصدام حسين لكنه أشعل 20 عاما من حالة عدم الاستقرار في العراق، وألحق الضرر بمكانة أمريكا في العالم".
ولفت الموقع إلى أن الغزو كان مثيرًا للجدل للغاية في الخارج، ولكنه تمتع بشعبية كبيرة يومها في الولايات المتحدة إذ أظهرت اسطلاعات الرأي العام 2003، أن 66٪ من الأمريكيين يوافقون على العمل العسكري في العراق بينما لا يوافق عليه سوى 26٪.
وسيطرت القوات الأمريكية على بغداد في التاسع من نيسان/أبريل العام 2003 وجاء في خطاب الرئيس جورج بوش أن "المهمة أنجزت" في الأول من آيار/ مايو 2003، بعد 5 أسابيع فقط من الحرب.
وقال الموقع:" بعد ذلك أمضت القوات الأمريكية ثماني سنوات في قتال تمرد شديد.. وقُتل ما يقدر بـ 200 ألف عراقي إلى جانب أكثر من 5 آلاف جندي أمريكي.. كما كلفت الحرب الولايات المتحدة ما يقدر بنحو تريليوني دولار".
ولفت الموقع إلى أن الاستطلاع الأخير أظهر أن 31٪ فقط من الأمريكيين يعتقدون أن حرب العراق جعلت الولايات المتحدة أكثر أمانًا، بينما يعتقد 36٪ أن الولايات المتحدة كانت على حق في الغزو، مشيرا إلى أن هناك انقساما حزبيا واضحا إذ يعتقد 58٪ من الجمهوريين أن الولايات المتحدة كانت محقة في الغزو مقارنة بـ 26٪ من الديمقراطيين.
وأضافت الموقع: "لا يعتقد الأمريكيون الأصغر سنًا، على وجه الخصوص، أن الولايات المتحدة كانت على حق في غزو العراق، على الرغم من أن الأغلبية في كل فئة عمرية تتبنى هذا الرأي".