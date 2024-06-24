خبير أوكراني: نخوض حرب استنزاف "خاسرة" ضد روسيا

وأوضح أن روسيا تستغل التأخير الكبير في الإمدادات العسكرية الأمريكية، مشيرا إلى أن روسيا لديها عدد أكبر من الاحتياطي البشري العسكري؛ 30 مليون شخص مقارنة بـ8 ملايين شخص في أوكرانيا، فضلاً عن المخزون الكبير من الأسلحة والمعدات العسكرية الموروثة من الاتحاد السوفييتي والتي تم إعادة بنائها عام 2022.

وأشار دانيليوك إلى المجمع الصناعي الدفاعي الروسي وصناعة التعدين القوية التي تلبي احتياجاتها من كمية كبيرة من المواد الاستراتيجية، مبيناً أنه يجب تحسين نوعية الجيش الأوكراني، بحيث لا تقل التعبئة الأساسية أهمية عن الأسلحة والتكتيكات.

وبحسب الخبير الأمني، فإن "فعالية القوات المسلحة الأوكرانية لا تزال غير كافية، إذ تتم تلبية احتياجات أوكرانيا الدفاعية جزئيًّا فقط"، ملقيا اللوم على القيود الغربية المفروضة على أنواع الأسلحة التي يتم توريدها وكيفية استخدامها، مثل القيود التي فرضتها الولايات المتحدة على استخدام أسلحة بعيدة المدى لضرب أهداف في العمق الروسي.

واختتم قائلاً، إنه "من الواضح أيضاً أنه حتى مع الدعم القوي من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، فإن أوكرانيا لا تزال في وضع غير مؤات في مواجهة آلة الحرب الروسية في قتال دام سنوات".