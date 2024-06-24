خبير أوكراني: نخوض حرب استنزاف "خاسرة" ضد روسيا
قال خبير أمني أوكراني، إن جيش بلاده يخوض حرب استنزاف خاسرة ضد روسيا، مشيرا إلى أن على أوكرانيا العدول عن حرب الاستنزاف وإعادة بناء قوتها العسكرية لإجبار موسكو على بدء في محادثات سلام جادة.
وأضاف الخبير أولكسندر دانيليوك، في تصريحات أدلى بها لموقع "بزنس إنسايدر" الأمريكي، إن ذلك يحتاج إلى استراتيجية كبيرة لا تركز على البقاء فقط؛ لأن هذا الهدف يمثل حرب استنزاف ويتوافق بشكل كامل مع مصالح روسيا.
وأوضح أن روسيا تستغل التأخير الكبير في الإمدادات العسكرية الأمريكية، مشيرا إلى أن روسيا لديها عدد أكبر من الاحتياطي البشري العسكري؛ 30 مليون شخص مقارنة بـ8 ملايين شخص في أوكرانيا، فضلاً عن المخزون الكبير من الأسلحة والمعدات العسكرية الموروثة من الاتحاد السوفييتي والتي تم إعادة بنائها عام 2022.
وأشار دانيليوك إلى المجمع الصناعي الدفاعي الروسي وصناعة التعدين القوية التي تلبي احتياجاتها من كمية كبيرة من المواد الاستراتيجية، مبيناً أنه يجب تحسين نوعية الجيش الأوكراني، بحيث لا تقل التعبئة الأساسية أهمية عن الأسلحة والتكتيكات.
وبحسب الخبير الأمني، فإن "فعالية القوات المسلحة الأوكرانية لا تزال غير كافية، إذ تتم تلبية احتياجات أوكرانيا الدفاعية جزئيًّا فقط"، ملقيا اللوم على القيود الغربية المفروضة على أنواع الأسلحة التي يتم توريدها وكيفية استخدامها، مثل القيود التي فرضتها الولايات المتحدة على استخدام أسلحة بعيدة المدى لضرب أهداف في العمق الروسي.
واختتم قائلاً، إنه "من الواضح أيضاً أنه حتى مع الدعم القوي من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، فإن أوكرانيا لا تزال في وضع غير مؤات في مواجهة آلة الحرب الروسية في قتال دام سنوات".